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أتلتيكو مدريد يعاني من الغيابات قبل مواجهة فياريال

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أتلتيكو مدريد يعاني من الغيابات قبل مواجهة فياريال أتلتيكو مدريد يعاني من الغيابات قبل مواجهة فياريال

أتليتكو مدريد وفياريال – أرشيفية

يواصل أتلتيكو مدريد الاستعداد لمباراة فياريال في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط معاناة من الغيابات في مختلف صفوفه.

ويغيب عن اللقاء كل من المهاجم الإسباني من أصل برازيلي دييجو كوستا ولاعب الوسط التركي أردا توران للإصابة ولاعب الوسط جابي فيرنانديز للإيقاف.

وضم المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لاعب الفريق الثاني سامو سايز، الذي يلعب في مركز وسط الملعب المهاجم، ويحمل الرقم 38.

ويعود للقائمة اللاعب المهاجم أدريان لوبيز الذي غاب عن قائمة المباريات الخمسة الماضية.

ويحتل أتلتيكو صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 76 نقطة متفوقا بنقطة عن برشلونة ويسعى لمواصلة طريق الانتصارات والصدارة أمام فياريال.

وكالات

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