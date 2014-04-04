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مُدرب الشُرطة: أسعى لتحقيق الفوز على الدروايش غدًا

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مُدرب الشُرطة: أسعى لتحقيق الفوز على الدروايش غدًا مُدرب الشُرطة: أسعى لتحقيق الفوز على الدروايش غدًا

 

خالد القماش

أكد خالد القماش المدير الفنى لفريق اتحاد الشرطة أن فريقه أنهى مرانه الرئيسى عصر اليوم بمشاركة جميع اللاعبين استعدادًا لمواجهة ضيفه الإسماعيلى غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق الفوز على الدروايش.

وقال القماش فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أنه حرص على وضع الخطة المناسبة لمواجهة الدراويش، كما شهد المران فقرة خاصة للتدريب على العرضيات والمرتدات وبعض الجمل الهجومية.

تجدر الأشارة إلى أن الشرطة سيواجه الإسماعيلى غدًا على ملعب العباسية ضمن منافسات الجولة الـ 16.

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