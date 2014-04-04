بالفيديو .. أسرة الفريق الشاذلي تكذب حملة صباحي وتؤكد تأييد المشير السيسي

نفت شهدان ابنة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي ما قاله حسن شاهبن عضو ” حركة تمرد ” أن اسرة الفريق تؤيد حمدين صباحي فى الانتخابات الرئاسية .

قالت شهدان فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياه ” اليوم الجمعة :” انه لا صحة لما قاله حسن شاهين عن دعم اسرة الفريق الشاذلي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي”، واكدت :” أن كلام شاهين يسئ لحمدين وحملته، موضحًتا :” انه لايوجد اي اتصال بين الحملة واسرة الفريق “.

واكدت ابنة الفريق :” أن أسرة الشاذلي باكملها تؤيد المشير السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية”، موضحا :” ان الحالة التى تمر بها مصر حاليًا تحتاج قائد عسكري وله تأييد شعبي جارف “.

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