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بالفيديو .. أسرة الفريق الشاذلي تكذب حملة صباحي وتؤكد تأييد المشير السيسي

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بالفيديو .. أسرة الفريق الشاذلي تكذب حملة صباحي وتؤكد تأييد المشير السيسي بالفيديو .. أسرة الفريق الشاذلي تكذب حملة صباحي وتؤكد تأييد المشير السيسي

نفت شهدان ابنة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي ما قاله حسن شاهبن عضو ” حركة تمرد ” أن اسرة الفريق تؤيد حمدين صباحي فى الانتخابات الرئاسية .

قالت شهدان فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياه ” اليوم الجمعة :” انه لا صحة لما قاله حسن شاهين عن دعم اسرة الفريق الشاذلي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي”، واكدت :” أن كلام شاهين يسئ لحمدين وحملته، موضحًتا :” انه لايوجد اي اتصال بين الحملة واسرة الفريق “.

واكدت ابنة الفريق :” أن أسرة الشاذلي باكملها تؤيد المشير لخوض الانتخابات الرئاسية”، موضحا :” ان الحالة التى تمر بها حاليًا تحتاج قائد عسكري وله تأييد شعبي جارف “.

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