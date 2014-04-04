حملة “السيسي” تستلم توكيلات النقابة العامة للفلاحين

استقبل المقر الرئيسي للحملة الانتخابية للمشير”عبد الفتاح السيسي”وفداً من النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامه الجحش النقيب العام للفلاحين مساء أمس،إذ قام أسامه بتسليم عدة آلاف من نماذج التأييد لترشح وزير الدفاع السابق المشيرعبدالفتاح السيسي، جمعتها النقابة من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأكد أسامة الجحش، أن فلاحي مصر ونقابتهم وضعوا ثقتهم في المشير ،وأنهم يرون فيه رجل المرحلة القادمة القادر على النهوض بالبلاد وتحقيق آمال وطموحات المصريين بشكل عام والفلاحين بشكل خاص.

من جانبه أكد السفير د.محمود كارم، المنسق العام للحملة الرئاسية على تقديره البالغ لدعم النقابة العامة للفلاحين، مشدداً على أن الحضارة المصرية قامت على أكتاف الفلاح المصرى منذ سبعة آلاف عام ، وأن تطوير هذا القطاع الحيوي، والاهتمام بالفلاح ودعمه في حياته وعمله على رأس أهداف المشروع الرئاسي للمشير السيسى.