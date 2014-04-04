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انخفاض التضخم فى تونس إلى 5% لأول مرة في 26 شهراً

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انخفاض التضخم فى تونس إلى 5% لأول مرة في 26 شهراً انخفاض التضخم فى تونس إلى 5% لأول مرة في 26 شهراً

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في تونس تراجع الى 5.0 بالمئة في مارس اذار للمرة الاولى في اكثر من عامين منخفضا من 5.6 بالمئة في فبراير شباط الماضي. ‭‭‭‭ ‬

‬‬‬وقال معهد الإحصاء الحكومي في بيان نشره بموقعه على الانترنت إن مؤشر الأغذية والمشروبات انخفض من 7.1 بالمئة في فبراير شباط إلى 6.6 بالمئة في مارس اذار. ‭‭‭‭ ‬

‬ ‬‬ومنذ بداية 2012 لم تنخفض معدلات التضخم عن 5.3 بالمئة. وفي مارس اذار 2013 وصل المعدل الى 6.5 بالمئة لأول مرة منذ سنين. ‭‭ ‬‬‭‭ ‬‬

وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1 بالمئة ارتفاعا من 5.5 بالمئة في 2012 .

وفي نهاية ديسمبر كانون الاول الماضي رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5 بالمئة من 4.0 بالمئة مشيرا إلى ضغوط تضخمية ‭‭ ‬‬ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه لكنه يقول أن المعدل المسموح به يجب ألا عن 5.0 بالمئة

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