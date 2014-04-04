انتشار ظاهرة “خطف العرسان” بالهند بسبب تفشى “العنوسة”

انتشرت مؤخراً بالهند ظاهرة خطف العرسان والزواج منهم بشكل قسرى كثفت الشرطة الهندية جهودها لكيفية مواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.

وأصبحت تلك الظاهرة مشكلة تؤرق المجتمع الهندى المتعدد الديانات إذ كثرت حالات اختطاف الرجال لنفس الغرض.

وتزدهر هذه الجريمة الجديدة في ولاية بيهار الواقعة في شمال شرق الهند، وهي إحدى أفقر المناطق في البلاد، وغالباً من يطلب أهل العروس خطف العرييس ،ويبرر من يقوم بمثل هذه الأعمال بأن الرجال يتسمون بالبخل، ولذلك دفع مكافأة الخاطفين أسهل من توفير صداق يقدر بآلاف الدولارات.

وتختلف قيمة الصداق حسب الطبقة، وتبلغ في عائلة طبيب أو مهندس من طبقة عليا على سبيل المثال ما بين 300 و400 ألف روبية (أو خمسة وسبعة آلاف دولار).

وأوضح الصحفي الهندي هانهايا بيلاري أن موضة خطف العريس تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، عندما قرر مزارع لديه سبع بنات إرغام الفتيان على الزواج منهن.

وإزداد عدد حالات خطف العريس في بيهار من 1337 حالة في عام 2009 إلى 2529 حالة في العام الماضي،علماً أن هذه الأرقام الرسمية أقل كثيراً من الأرقام الحقيقية، إذ يفضل العديد من الضحايا القبول بالزواج خوفاً على حياتهم تحت تهديد السلاح.