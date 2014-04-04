الإفراج عن جنود إيرانيين خطفتهم جماعة سنية باكستانية

أُفرج عن مجموعة من الجنود الإيرانيين خطفتهم في فبراير الماضي جماعة سنية متمردة، وفق ما أعلن الجمعة مسؤول إيراني والمجموعة الخاطفة.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء عن مسؤول أمني لم تكشف هويته، قوله “تم تسليم الجنود قبل بضع ساعات من قبل المجموعة الإرهابية جيش العدل إلى مسؤولين إيرانيين في باكستان”.

وأعلنت جماعة جيش العدل من جانبها على حسابها على تويتر أنه “بطلب من علماء سنة كبار في إيران تم الإفراج عن الجنود الإيرانيين الأسرى وسلموا إلى وفد من العلماء”.

وكان تم خطف 5 عسكريين في 6 فبراير في محافظة سيستان-بلوشستان في شمال شرق إيران قرب الحدود مع باكستان من قبل هذه المجموعة التي تقول إنها تقاتل منذ 2012 من أجل حقوق الأقلية السنية في إيران.