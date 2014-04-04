إغلاق صناديق اقتراع نقابة المهندسين بسوهاج بعد إقبال ضعيف اليوم‎

أغلقت لجان اقتراع انتخابات النقابة الرئيسية والفرعية لمهندسى سوهاج، أبوابها منذ قليل ،حيث وصل عدد من أدلوا بأصواتهم اليوم إلى 550 مهندس من إجمالى عدد 6200 مهندس لهم حق التصويت على أن تستكمل عملية الاقتراع غداً .

ويتنافس فى هذة الإنتخابات 5 قوائم تتضمن 49 مرشح للفوز ب 11 مقعد للنقابة الفرعية بسوهاج ، فيما وصل عدد المرشحين لمنصب نقيب سوهاج ل 4 مرشحين ،فيما غابت قوائم جماعة الإخوان عن هذة الإنتخابات ،عقب إعلانهم فى وقت سابق عدم مشاركتهم فى الإنتخابات اعتراضاً على رفض المهندسين لسياسة مجلسهم السابق وسحب الثقة منهم خلال الجمعية العمومية المنعقدة فى يناير الماضى .

و الجدير بالذكر، مشاركة اليوم كل من محمد الزعيم، رئيس اللجنة النقابية بالمصرين الأحرار،و ايليا ورد، رئيس لجنة العمل الجماهيرى بالحزب بسوهاج ،لتقديم المساعدة والدعم لقائمة الوطنية الموحدة على مستوى الجمهورية وقائمة ائتلاف مهندسى سوهاج على مستوى الإنتخابات الفرعية بنقابة سوهاج .