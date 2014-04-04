مجلة تايم: الأمريكيون لبوتين .. “لست هتلر”

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأمريكيين يرون أن تهديدات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، بشأن أكرانيا لا تمت بصلة لتهديدات الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر ، ولكنهم يعتقدون أن بوتين مجرد زعيم قوي مثل أوباما .

وأوردت مجلة “التايم” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة ، أن نتيجة الاستطلاع – الذي أجرته جامعة كوينيبياك بمشاركة 1576 مصوتا – أظهرت أن 24 بالمائة من الأمريكيين يقارنون – بين ما يعتبرونه – العدوان العسكري لبوتين تجاه أوكرانيا وتحركات هتلر في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية ، وأن غالبية الأمريكيين بنسبة تقدر بـ50 بالمائة ، يرون أن المقارنه مبالغ بها جدا .

وأشارت المجلة إلى أن بوتين أصبح العدو الأول لكثير من الامريكيين على نحو متزايد ، خاصة في أعقاب ضم روسيا لمنطقة القرم من أوكرانيا.

ونقلت المجلة عن قائد حلف شمال الاطلسي”الناتو” الجنرال فيليب إم بريدلوف تحذيره من أن تقوم قوات روسية تقدر بـ 40 ألف جندي والمنتشرة على طول الحدود مع أوكرانيا بالغزو دون إنذار سابق.

ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يرون بوتين بأنه غير شريف وغير جدير بالثقة ، ولكنهم أنقسموا بالتساوي في المقارنة على من هو أفضل الزعيم بوتين أم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، وأن 80 بالمائة من الأمركيين إما “قلقون إلى حد ما ” أو ” قلقون للغاية” من أن تؤدي المعركة بين بوتين والقوى الغربية إلى توريط الولايات المتحدة في صراع عسكري.

ومن ناحية أخرى .. أظهر الاستطلاع أن أوباما حصل على نتائج سيئة في طريقة تعامله مع الأزمة الروسية، حيث أقر47 بالمائة من المشاركين أنه تعامل بشكل سيء مع الأزمة ،وأيد 41 بالمائة فقط طريقة تعامله.