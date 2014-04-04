قوات الاحتلال تطلق النار على شبان فلسطينيين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مجموعة من الشبان حاولوا الاقتراب من السياج الحدودي في محيط بوابة السريج الحدودية شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في سياق متصل،أكد مصدر أمني بغزة أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بعد أن اجتاز السياج الأمني شمال قطاع غزة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات التسلل من قطاع غزة الى داخل إسرائيل بحثا عن فرص عمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع البالغ عددهم 8ر1 مليون نسمة مع استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الثامن على التوالي.