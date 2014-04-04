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خبير إعلامي: الهاش تاج المسيء لأحد مرشحي الرئاسة لن يؤثر علي اتجاهات التصويت

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خبير إعلامي: الهاش تاج المسيء لأحد مرشحي الرئاسة لن يؤثر علي اتجاهات التصويت خبير إعلامي: الهاش تاج المسيء لأحد مرشحي الرئاسة لن يؤثر علي اتجاهات التصويت

الخبير الإعلامي-صفوت العالم

قال دكتور صفوت العالم ، الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن الحملات المعارضة في الوقت الحالي هو أمر غير ناجح ولن يكون له فائدة خاصةً وأن كشوف مرشحي الرئاسة لم يتم تحديدها بعد.

وذكر “العالم” في تصريح ل “ONA” إن الهاش تاج الذي يتداوله النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي لن يكون لها تأثير علي اتجاهات التصويت خاصةً وأن الدعاية الرسمية لم تبدء بعد ، كما أضاف أنه يجب ثمة إنضباط  إعلامي في تناول مثل تلك الأمور.

شدد الخبير الإعلامي ، علي ضرورة توافر لجان للتقييم والرصد لما يحدث علي الساحة خاصة مع بداية الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة.

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