خبير إعلامي: الهاش تاج المسيء لأحد مرشحي الرئاسة لن يؤثر علي اتجاهات التصويت

قال دكتور صفوت العالم ، الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن الحملات المعارضة في الوقت الحالي هو أمر غير ناجح ولن يكون له فائدة خاصةً وأن كشوف مرشحي الرئاسة لم يتم تحديدها بعد.

وذكر “العالم” في تصريح ل “ONA” إن الهاش تاج الذي يتداوله النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي لن يكون لها تأثير علي اتجاهات التصويت خاصةً وأن الدعاية الرسمية لم تبدء بعد ، كما أضاف أنه يجب ثمة إنضباط إعلامي في تناول مثل تلك الأمور.

شدد الخبير الإعلامي ، علي ضرورة توافر لجان للتقييم والرصد لما يحدث علي الساحة خاصة مع بداية الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة.