نيابة الشرقية تأمر بمعاينة حريق محكمة ههيا بعد قيام مجهولين بإلقاء مولوتوف عليها

أمرت نيابة ههيا بجنوب الشرقية ،برئاسة المستشار أحمد دعبس ،المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية ،بانتداب فريق لمعاينة محكمة ههيا الجزئية ،بعد تعرضها اليوم لإشعال النيران فى الباب الرئيسي، أثر قيام مجهولين يستقلون دراجات بخارية , بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة عليها .

وأكد مصدر أمنى أن جماعة الإخوان وراء تلك العملية الإرهابية ، لحرق توكيلات مرشحى الرئاسة الموجودة بالشهر العقارى الكائن بالمحكمة .

> الجدير بالذكر ،أن محكمة ههيا بالشرقية تعرضت فجر اليوم لقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإلقاء زجاجات مولوتوف عليها , مما أسفر عن إشعال النيران فى الباب الرئيسى , وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علية .