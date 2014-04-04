الأرصاد: الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية إرتفاع في درجات الحرارة ليسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشرق البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط غربا وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ، وإرتفاع الموج فيه مابين مترين إلى ثلاثة أمتار ،والرياح جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الاحمر معتدل ، وإرتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين ، والرياح شمالية غربية .

> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 31

> الإسكندرية 11 26

> مطروح 11 26

> بورسعيد 16 26

> دمياط 16 26

> بلطيم 13 26

> الإسماعيلية 13 31

> السويس 12 32

> العريش 10 28

> نخل 10 30

> طابا 11 31

> الطور 19 27

> مرسى علم 18 31

> الغردقة 18 31

> شرم الشيخ 20 30

> رفح 10 28

> كاترين 7 23

> سيوة 10 32

> المنيا 13 31

> الفيوم 12 31

> رأس سدر 14 28

> أبوسمبل 17 33

> وسط الدلتا 14 31

> أسيوط 12 31

> سوهاج 13 32

> الأقصر 14 33

> أسوان 17 33

> شلاتين 20 31

> حلايب 21 28

> الوادى الجديد 14 32

> قنا 15 33

> نويبع 18 30

> السلوم 12 30

> أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 39

> المدينة 20 33

> الرياض 15 28

> المنامة 20 25

> أبوظبى 22 28

> الدوحة 20 29

> الكويت 12 28

> دمشق 7 27

> بيروت 13 23

> عمان 10 26

> القدس 11 28

> غزة 12 23

> بغداد 10 28

> مسقط 25 28

> صنعاء 14 25

> الخرطوم 22 38

> طرابلس 13 23

> تونس 14 19

> الجزائر 11 20

> الرباط 8 20

> نواكشوط 20 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 2 21

> اسطنبول 11 20

> اسلام اباد 16 26

> نيودلهى 21 36

> جاكرتا 24 32

> بكين 6 20

> كوالامبور 24 31

> طوكيو 9 13

> أثينا 14 21

> روما 8 16

> باريس 7 17

> مدريد 10 21

> برلين 6 18

> لندن 7 16

> مونتريال 3 6

> موسكو -5 4

> نيويورك 6 12

> واشنطن 11 17