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العين ينفي التعاقد مع كارينيو

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العين ينفي التعاقد مع كارينيو العين ينفي التعاقد مع كارينيو

نفى محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق الكرة بنادي العين الإماراتي ، ما تردد مؤخرا عن تعاقد فريقه مع المدرب الأوروجوياني دانيل كارينيو المدير الفني لنادي النصر السعودي.

وكان كارينيو قد توج مع النصر بلقب الدوري بعد غياب استمر لـ19 عاما عن خزائن النادي كما كان توج معه بلقب الكأس هذا الموسم.

وقال حماد لصحيفة البيان "لا أعلم ما المقصود تحديدا من ترويج هذه الشائعات في هذا الوقت تحديدا، الحديث في تلك الأمور سابق لأوانه".

وأضاف "النادي مقتنع تماما حاليا بالجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية، كافة الأمور سوف تحسم في نهاية الموسم".

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