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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتخف كميات السحب تدريجيا خاصة غربا مع فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية خاصة صباحا والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا.       

                                                                     
> الرياح .. شمالية غربية / 35 - 55 كم /ساعة بوجه عام تصل 75 كم/ساعة أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة مع السحب الركامية.


> البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب احيانا ويبلغ ارتفاع الموج من 2 الى 4 و5 اقدام قرب الساحل ومن 6 الى 8 و10 اقدام بالعمق.


> ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الخامسة و 19 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة العاشرة و44 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و 4 دقائق مساء.


> درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا        الدنيا.
> أبوظبي                     28     18               80           30 .
> دبي                         27     19               85          35 .
> الشارقة                    28     17               85           30.
> عجمان                    30      21               80           30 .
> أم القيوين                 29      20               85           35
> رأس الخيمة              30      21               85           30 .
> الفجيرة                   31      22               70           25 .
> العين                      29     21               85           25  .
> ليوا                       27     18               90            35 .
> الرويس                  26     18               90            35 .
> السلع                    27      19              85             30.
> دلما                      26      20             90             60 .
> طنب الكبرى            26      23              85             45 .
> طنب الصغرى          26      23              85             45 .
> أبوموسى               29      24              80             40.

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