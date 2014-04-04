محمد بن راشد يحضر حفل استقبال اقامه مواطن بمناسبة زفاف نجليه

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل الاستقبال الذي أقامه المواطن الشيبة علي بن سلطان السبوسي لمناسبة زفاف نجليه منصور ومحمد إلى كريمتي المواطن عبدالله عيسى بن ضاحي الفلاسي.



> وحضر الحفل الذي أقيم عصر اليوم في مركز دبي التجاري العالمي سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة وجمع من ابناء القبائل العربية وأقارب المعاريس.

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