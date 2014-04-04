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بمكرمة من حمدان بن محمد ..رحلة عمرة لـ 36 يتيماً وحاضنة

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بمكرمة من حمدان بن محمد ..رحلة عمرة لـ 36 يتيماً وحاضنة بمكرمة من حمدان بن محمد ..رحلة عمرة لـ 36 يتيماً وحاضنة

بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تنظم مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر في دبي رحلة لأداء مناسك العمرة ل 36 شخصا منهم 19  يتيما دون سن الرشد  و 7 حاضنات و4 مشرفين ومشرفات بجانب مرافقين .
> وتغادر المجموعة عصر غد  السبت من مطار دبي الدولي على أن تكون العودة مساء الخميس المقبل.


> وأعدت المؤسسة بالتعاون مع شركة الراية للحج والعمرة برنامجا متكاملا لتعزيز السلوكيات الايجابية لدى الايتام المشاركين في العمرة والذين تتراوح اعمارهم بين 8 الى 17 عاما ويتضمن البرنامج محاضرات دينية ومسابقات تثقيفية وتوزيع هدايا وزيارة معالم المدينة المنورة .


> وتأتي هذه العمرة ضمن الخطة السنوية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر للتأهيل والرعاية للأيتام وذلك من خلال برنامج بعنوان" وبرا بوالدتي" حيث يعمل هذا البرنامج على تعويد القاصر اليتيم على تحمل المسؤولية تجاه أسرته ورد جزء من الجميل الى الأم التي تعبت في تربيته والاهتمام به في ظل فقدان الأب والمعيل.


> وقالت هدى المناعي مدير ادارة شؤون القصر المؤسسة ان الأيتام القصر المشاركين في رحلة العمرة والبالغ عددهم 19 يتيما دون سن الرشد منهم 10 إناث و9 ذكور ومنهم من هو يتيم الابوين وبعضهم يتيم الأب.


> وأشارت الى اهمية رحلة العمرة لهؤلاء الأيتام في تعويدهم على الاندماج في المجتمع والتأكيد على وجود من يهتم بهم ويعمل على راحتهم وهو ما يعزز شعورهم بأنهم جزء أصيل ومهم في المجتمع .


> وثمنت مدير ادارة شؤون القصر بالمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي  مكرمة سمو ولي عهد دبي وقالت:  تعودنا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمات التي تأتي في إطار الاهتمام الذي يبديه سموه لكافة فئات وشرائح المجتمع على حد سواء وتعزيز الرعاية والعناية بالفئات التي فقدت المعيل.


> وأضافت أن جميع المشاركين في العمرة أعربوا عن سعادتهم البالغة وتقديرهم لسمو ولي عهد دبي على هذه المكرمة التي ستترك أثراً طيباً في نفوسهم جميعا .

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