تشطيبات ترميم مبنى مجلس قيادة الثورة تحتاج 30 مليون جنيه

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن الأعمال الإنشائية الرئيسية التى تتعلق بمبنى مجلس قيادة الثورة قد انتهت، بعدما استغرق وقتا طويلا فى ترميمه خلال السنوات الماضية لما تعرض له من تهالك على مدار سنوات طويلة.

وأضاف "عبد الرحمن" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن ما تبقى من أعمال تتلخص فى التشطيبات النهائية والأعمال الميكانيكية للمبنى، لافتا إلى أن عدم وجود تمويل مادى هو السبب فى توقف العمل داخل المبنى، مشيرا إلى أن تكلفة ترميم المبنى قد تصل إلى 30 مليون جنيه.

وأكد على أن الأعمال انتهت فى عمل النسر الذى يغطى الفراغ بالمبنى بشكل كامل، كما تم إضافة مسرحا للعرض المتحفى.

وتابع محافظ الجيزة، : " أفضل الالتزام بما تم تحديده لهذا المبنى من البداية وهو أن يكون متحفا يضم آثار 23 يوليو والتى تسطر أحداث ثورة 23 يوليو، واجتماعات الضباط الأحرار، وألا تتغير طبيعة المبنى لوجود مستجدات سياسية، فى إشارة إلى ثورة 25 يناير و 30 يونيو.