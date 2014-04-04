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الأحد المقبل.. بدء حملة "شلل الأطفال" بالجيزة لتطعيم 1.5 مليون طفل

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الأحد المقبل.. بدء حملة "شلل الأطفال" بالجيزة لتطعيم 1.5 مليون طفل الأحد المقبل.. بدء حملة "شلل الأطفال" بالجيزة لتطعيم 1.5 مليون طفل

تبدأ مديرية الشئون الصحية بالجيزة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى إطار خطة الدولة للحفاظ على خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن الحملة تبدأ الأحد القادم وتستمر لمدة 4 أيام وتهدف إلى تطعيم جميع الأطفال حديثى لولادة وحتى سن 5 سنوات من المصريين والأجانب بالمجان وتستهدف تطعيم مليون ونصف المليون طفل تقريباً.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود هريدى وكيل وزارة الشئون الصحة بالجيزة، أن فرق التطعيم المعدة لذلك بلغت 2858 فرقة تمريض، لافتاً إلى أنه تم توفير 95854 زجاجة طعم لتطعيم كامل العدد المستهدف، مؤكداً أنه سيتم إطلاق فرق من التمريض والمتطوعين بالحملة للتطعيم بالمنازل المرور على المدارس والحضانات إلى جانب الفرق الثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات وجميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، مضيفاً أن كافة المكاتب والواحدات الصحية سوف تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً .
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