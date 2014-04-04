الأمن والأهالى يسيطران على حريق بمحطة بنزين بالفيوم

أنقذت العناية الإلهية مدينة الفيوم من كارثة مروعة ، اشتعلت النيران فى محطة بنزين مواجهة لقسم شرطة النجدة فى شارع سعد زغلول بمدينة الفيوم .

وانتقلت على الفور 4 سيارت من الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق بقيادة العقيد عبد الفتاح الشوربجي ومساعدة الشباب والأهالي الذين هرعوا للمكان من السيطرة علي الحريق ،وأخطرت النيابة التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وتولت التحقيق.

وكان اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً بنشوب حريق بمحطة مواد بترولية تقع بشارع سعد زغلول بالقرب من ديوان عام المحافظة وفي مواجهة شرطة النجدة وعدد من المصالح الحكومية .

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت بدراجة بخارية كانت تقف داخل محطة البنزين ،وتمكن العمال بالمحطة والأهالي من السيطرة علي النيران حتي وصلت سيارات الإطفاء وأخمدتها تماماً قبل امتدادها للعمارات السكنية المجاورة ،وصدرت أصوات تشبه الانفجارات من المحظة تسببت في حالة من الرعب للأهالي بالمنطقة والمرضي بالمستشفي العام ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.