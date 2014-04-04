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أنشيلوتي يعلن عن ملامح تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في غياب رونالدو

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أنشيلوتي يعلن عن ملامح تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في غياب رونالدو أنشيلوتي يعلن عن ملامح تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في غياب رونالدو

مدريد (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة أنه سيدفع بالويلزي جاريث بيل في مركز الجناح الأيسر، في ظل غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة، وأن لاعب الوسط الشاب إيسكو ألاركون سيشارك أساسيا.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال سوسيداد يوم السبت قائلا "لدينا خيارات عديدة، وسنقرر التشكيلة غدا".

وكان رونالدو قد عانى من بعض الآلام في الركبة خرج على أثرها من لقاء الفريق أمام دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما ما زال دي ماريا يعاني من آلام في المعدة تبقيه خارج حسابات أنشيلوتي كأساسي، وقد يتم الدفع به كبديل.

وأضاف المدرب الإيطالي "قد نغير في الخطة غدا، وقد ندفع بموراتا مع إيسكو، لزيادة عدد المهاجمين"، حيث قد يلعب المدرب الإيطالي بالمهاجم الشاب إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة.

وأشار أنشيلوتي إلى أنه سيجتمع بالجهاز الفني قبل الإعلان عن التشكيلة للمباراة الهامة في الدوري والتي ستقام على ملعب أنويتا.

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