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فينجر: برشلونة خرق القوانين

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فينجر: برشلونة خرق القوانين فينجر: برشلونة خرق القوانين

يرى الفرنسي أرسين فينجر أن برشلونة قد خرق القوانين في قضية التعاقد مع لاعبين دون سن الـ16 دون مرافقة والديهم والتي تسببت في منع الكاتالوني من التعاقد مع لاعبين لفترتي إنتقالات.

وقال فينجر لصحيفة سبورت "من الواضح أنهم لم يتبعوا القوانين، اللائحة واضحة.. لا يمكنك التعاقد مع لاعبين دون سن الـ16 بدون أن يغير الوالدين سكنهم لأسباب مهنية".

وأضاف "ولكن هذا الأمر يتسبب في جدل هل فعلا على الوالدين أن يغيرا مكان الإقامة لأسباب مهنية أم لا، الأمر غير العادل هو أن ينتقل اللاعبين دون سن الـ16 بدون والديهم.. هذا يجب أن يكون واضحا".

يذكر أن برشلونة قد تم حرمانه من الاتحاد الدولي لكرة القدم من التعاقد مع لاعبين لفترتي انتقالات بسبب التعاقد مع 10 لاعبين.

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