نقابة الفلاحين تسلم حملة السيسي آلاف النماذج المؤيدة لترشيحه للرئاسة

زار وفد من النقابة العامة للفلاحين برئاسة محمد داغر، نقيب الفلاحين، المقر الرئيسي لحملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل للرئاسة، وقام داغر بتسليم الحملة عدة آلاف من نماذج تأييد ترشيح السيسي جمعتها النقابة من محافظات الجمهورية المختلفة.

وقال بيان للحملة ، اليوم الجمعة، إن فلاحي مصر ونقابتهم وضعوا ثقتهم في المشير وأنهم يرون فيه رجل المرحلة القادر على النهوض بالبلاد وتحقيق آمال وطموحات المصريين وبالأخص الفلاحين .

من جانبه، أعرب السفير الدكتور محمود كارم المنسق العام للحملة عن تقديره البالغ لدعم النقابة العامة للفلاحين للسيسي، مشددا على أن الحضارة المصرية قامت على أكتاف الفلاح المصرى منذ سبعة آلاف عام ، وأن تطوير هذا القطاع الحيوي، والاهتمام بالفلاح ودعمه في حياته وعمله على رأس أهداف المشروع الرئاسي للمشير .