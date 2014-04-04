جوارديولا: الدوري انتهى وعلينا التركيز في دوري الأبطال

يستعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونخ لمباراة غد أمام أوجسبورج في الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم، وعينيه على مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي “البوندسليجا انتهى، لقد فزنا به. المباراة الأهم لمستقبلنا هي مباراة الأربعاء”.

وأضاف “سأقوم ببعض التغييرات في التشكيل”، في إشارة إلى أنه سيستغني غدًا عن الكثير من لاعبيه المعتادين حيث سيغيب عن اللقاء بعضهم في حين سيشارك آخرون كبدلاء.

وكانت مباراة الذهاب أمام المان يونايتد قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ما يعني أن الفريق المتأهل لنصف النهائي لم يتحدد بعد.

وحذر جوارديولا من التقليل من شأن المان يونايتد قائلًا “كان الناس يعتقدون أننا سنفوز بأربعة أو خمسة أهداف لكن هذا خطأ. فنحن أمام مانشستر يونايتد، أفضل فريق إنجليزي في السنوات الـ20 الأخيرة.