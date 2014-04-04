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الزراعة تشن 37 حملة تفتيشية على مصانع الأعلاف بالمحافظات للتأكد من سلامتها

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الزراعة تشن 37 حملة تفتيشية على مصانع الأعلاف بالمحافظات للتأكد من سلامتها الزراعة تشن 37 حملة تفتيشية على مصانع الأعلاف بالمحافظات للتأكد من سلامتها

وزير الزراعة فريد أبو حديد

انتهت ‫ ‏وزارة الزراعة‬ واستصلاح الاراضى من تنفيذ 37 حملة تفتيش مفاجأة علي مصانع الأعلاف فى 12 محافظة هى الإسكندرية والمنوفية والفيوم والغربية والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا والقاهرة والاسماعيلية والدقهلية، وذلك للتأكد من مطابقة الانتاج للمعايير المصرية المتعلقة بتداول الاعلاف .

ومن المقرر أن تعد الوزارة قائمة سوداء لمصانع الأعلاف غير المرخصة والمصانع المخالفة ، تمهيدا لإتخاذ الاجراءات اللازمة لإغلاقها أو تقنين أوضاعها ، وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق المختصة وذلك بالتنسيق مع وزارت التنمية المحلية والصناعة والداخلية ، وذلك للحد من مخالفات إنتاج الاعلاف لإرتباطه بمنظومة الانتاج الحيواني والداجني.

وكلف الدكتور أيمن فريد ‫‏أبوحديد‬ وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، المركز الإقليمي للإغذية والأعلاف بتكثيف الحملات الرقابية الفترة القادمة علي 5 آلاف محل لبيع وتداول محاصيل الأعلاف ومنتجاتها للتأكد من تراخيصها وسحب عينات منها للتأكد من خلوها من أسباب تمنع تسويقها علي المستوي المحلي، كما تقوم أجهزة الوزارة بحملات آخري علي “مجارش” الأعلاف بالمحافظات للتأكد من التزامها بالمعايير المصرية للانتاج والتداول.

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