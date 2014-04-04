40 ألف مواطن من القرم يحصلون على جوازات سفر روسية

أصدرت دائرة الهجرة الاتحادية في روسيا أكثر من 40 ألف جواز سفر روسي لسكان شبه جزيرة القرم.

ذكرت ذلك اليوم المتحدثة الاعلامية للهجرة والجوازات في روسيا زالينا كارنيلوفا. ووفقا لها، تم تقديم نحو 100 الف معاملة من قبل سكان جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول للحصول على جوزات سفر روسية.

> جرى في 16 مارس استفتاء عام حول تقرير مصير شبه جزيرة القرم،حيث أيد أكثر من 96 في المئة من الناخبين انضمام القرم الى روسيا الاتحادية. وفي 18 مارس تم توقيع الاتفاق. وافق مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية على الاتفاق بشأن انضمام القرم الى روسيا الاتحادية وبشأن القانون الدستوري المتعلق بتشكيل كيانين جديدين في روسيا الاتحادية وهما جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول.