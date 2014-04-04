محافظ سوهاج يشارك عدد من الجمعيات الأهلية فى احتفالات يوم اليتيم

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم الاحتفال بيوم اليتيم إذ شارك جمعيات “الأورمان ورسالة وجمعية الوحدة لتنمية المجتمع” بسوهاج.

وبدء بحضور الحفل الذى أقامته جمعية “رسالة” والذى تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والترفيهية وحرص الأطفال علي التقاط الصور التذكارية مع المحافظ وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي عمت جميع الأطفال المشاركين.

كما شهد المحافظ أيضاً احتفال جمعية “الأورمان” بيوم اليتيم والذي أقيم بالصالة المغطاة بإستاد سوهاج الرياضي بحضور أحمد إبراهيم مدير الجمعية بسوهاج ونادية موسي وكبل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وإلهام سليم حنا وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بسوهاج وممدوح طلب مدير إدارة الشباب والرياضة بسوهاج وعدد من رجال الصحافة والإعلام والأطفال الأيتام تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والترفيهية وتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والمتفوقين علمياً من الأطفال الأيتام ،كما قامت “الأورمان” بتسليم درع الجمعية للسيد المحافظ ،تقديراً لجهوده في دعم الجمعية .

واختتم المحافظ جولته اليوم بحضور الحفل الذى أقامته جمعية “الوحدة” لتنمية المجتمع بسوهاج بالإستاد الرياضى .

من جانبه عبر المحافظ عن سعادته بالمشاركة في احتفالات سوهاج بيوم اليتيم ،موجهاً الشكر لكل جمعيات المجتمع المدنى التى قامت بتنظيم احتفالات اليوم والمتطوعين المساعدين في تنظيم الاحتفالات مؤكداً على دعمه التام والمطلق لأى جمعية في مجال دعم الأيتام .

وقال المحافظ :”إن احتفالات اليوم تدل على أن الخير موجود في سوهاج ويجب استغلاله بطريقة صحيحة ،متمنياً التوفيق لأبناء سوهاج رجال وقادة المستقبل.