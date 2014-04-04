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عقد جلسة صلح بين عائلتي “العور والحمدانية” بأسيوط

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عقد جلسة صلح بين عائلتي “العور والحمدانية” بأسيوط عقد جلسة صلح بين عائلتي “العور والحمدانية” بأسيوط

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عقد جلسة صلح اليوم بين عائلتي ” العور , الحمدانية ” بناحية بني محمد الشهابية دائرة مركز أبنوب ،وذلك بحضور قيادات المديرية والأمن العام والبحث الجنائي ولجنة المصالحات بأسيوط ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أبناء العائلتين وأهالي القرية والقرى المجاورة بالسرادق المقام أمام منزل الطرف الأول بناحية بني محمد الشهابية دائرة المركز .

وتم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين ،وأقروا جميعاً بالصلح النهائي بينهما وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

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