التعليم: 3 حالات وفاة داخل المدارس بسبب الإهمال منذ بداية الدراسة

قالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان صادر عنها، الجمعة، إن 3 حالات وفاة فقط وقعت داخل نطاق المدارس من إجمالى 30 حالة، نتيجة الإهمال من بعض العاملين بهذه المدارس، وكانت الأولى بمدرسة خاصة بمحافظة الجيزة، صدمها أتوبيس تابع للمدرسة، والثانية فى مدرسة حكومية بالشرقية سقط عليها باب المدرسة، والثالثة والأخيرة بمحافظة المنيا، حيث سقط طالب داخل “بيارة”، مؤكدة إلى أن غالبية الحالات وقعت خارج المدرسة سواء كانت عبر حادث سير سيارة أو قطار، أو محاولة الهرب من أعلى سور المدرسة، أو الغرق فى النيل وخلافه.

وأوضحت الوزارة، إنه تم إحالة جميع المسئولين عن هذه الحالات للتحقيق فورًا، أما باقى حالات الوفاة فكانت خارج المدارس، مما يرفع مسئولية المدارس عنها، رغم الحزن والألم الذى أصاب المسئولين بالوزارة لفقدان أى تلميذ حياته لأى سبب من الأسباب.

وأشارت إلى أن، حالتى اختطاف بالمدارس، تم اختطاف الطلاب وهما فى طريقهما إلى منزلهما بعد انتهاء اليوم الدراسى، ولم ترفع الوزارة يدها، بل تواصلت مع السادة المسئولين بوزارة الداخلية ومديرى الأمن لسرعة ضبط الجناة وتحرير التلميذين وهو ما حدث بالفعل، لحرص الوزارة الكامل على حياة أى تلميذ.

وأكدت الوزارة فيما يتعلق بوجود 46 مظاهرة على مدار العام الدراسى، أنها تنوعت غالبيتها بين طلاب ينتمون لفصيل سياسى معين، كانوا يهاجمون الشرطة والجيش داخل وخارج أسوار المدرسة، وكانت تتعامل معهم الوزارة وفقا للقانون المنظم لذلك، وبين معلمين كانوا يطالبون بالتثبيت ولم تندرج عليهم شروط وقواعد التعيين، وبين مطالب بإدراج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذى كانت تسعى إليه الوزارة منذ فترة طويلة، وتحققت مزايا مادية أكثر مما توقعوا، من خلال علاوة مقابل الأعباء الوظيفية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء السابق.

وتابعت الوزارة: أن واقعة اغتصاب طالب بإحدى مدارس الجيزة ثبت أنها مختلقة تماما، وباقى حالات التحرش وقعت أثناء ذهاب الطالبات إلى منازلهن بعد انتهاء اليوم الدراسى بوقت طويل، وذلك من خلال مجموعة من الشباب، بعضهم كان يستقل الدراجة البخارية، أو كان يقف فى الشارع الواقع فيه المدرسة، بينما لم تقع حالة تحرش واحدة داخل نطاق المدرسة، وأن الوزارة لن تسمح بذلك تحت أى ظرف من الظروف.

أما عن حالات تسمم 462 طالبا بسبب الوجبة المدرسية، فأشارت إلى أن وزارة الصحة، قبل 3 أيام داخل ديوان وزارة التعليم، بالمستندات والتقارير الطبية أن جميع حالات التسمم كانت سلبية، ولم يصاب بالمرض سوى تلميذين فقط، ولم يتحدد سبب إصابتهما، هل كانت نتيجة تناول وجبة خارج المدرسة مثل “الكشرى أو شرائح البطاطس المعبأة”، أو بسبب تناول الوجبة المدرسية، مما ينفى تماما أن هناك 462 حالة أصيبت بالتسمم، حيث ذكرت تقارير المستشفيات التى وصلت إليها التلاميذ، أنها “ادعاء تسمم” وليست تسمما بالمعنى الطبى المتعارف عليه، وأن كل محدث إشاعات تستهدف بث الرعب والخوف بين الطلاب وأولياء الأمور، كما تؤكد الوزارة أن الإشارة فى البيان الصادر عن غرفة العمليات بوجود اشتباه فى حالات تسمم، يثبت هذا التسمم، لكن بيانات الغرفة تنقل ما يرد إليها من المديريات إلى حين التحقق منه بالأدلة، وأن الحقيقة أثبتت عدم وجود تسمم من الأساس.

ونوهت الوزارة، بأن دورها هو وضع السياسات التعليمية ومراقبة تنفيذها، أما إدارة العملية التعليمية فهى من مسئولية المحافظين.