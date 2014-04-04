ثبات معدل البطالة بالولايات المتحدة وتحسن ملحوظ فى الوظائف

ذكرت إحصائيات إن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد بقى من دون تغيير في مارس وتحسنت الوظائف الجديدة بما يتطابق مع التوقعات تقريبا، بحسب الارقام الرسمية التي نشرتها وزارة العمل الجمعة.

وبلغ معدل البطالة 6,7 بالمئة في مارس، بينما اوجد الاقتصاد 192 الف وظيفة جديدة، أي اقل بثلاثة الاف وظيفة فقط عن معدل توقعات المحللين، مع العلم ان التوقعات الجديدة لعدد الوظائف في الشهرين السابقين دلت على زيادة.

وأوضحت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 192 ألف وظيفة جديدة في مارس آذار لتتواصل وتيرة التوظيف القوية للشهر الثاني بعد ارتفاع بلغ 197 ألف وظيفة في فبراير شباط بينما استقر معدل البطالة دون تغير عند 6.7 بالمئة.

وجرى تعديل عدد الوظائف الجديدة في يناير وفبراير ليزيد 37 ألف وظيفة عن البيانات الأولية للشهرين.

وقال مسؤول بوزارة العمل إن الأحوال الجوية القاسية كان لها تأثير محدود على ساعات العمل في الشهر الماضي.

وحظي القطاع الخاص بجميع الوظائف الجديدة في مارس آذار إذ لم تضف الحكومة أي وظائف. واستعاد القطاع الخاص الآن جميع الوظائف

> التي فقدها أثناء فترة الركود الأخيرة.