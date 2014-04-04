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“النائب العام” يأمر بالتحقيق في واقعة حريق مجمع محاكم ههيا بالشرقية

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“النائب العام” يأمر بالتحقيق في واقعة حريق مجمع محاكم ههيا بالشرقية “النائب العام” يأمر بالتحقيق في واقعة حريق مجمع محاكم ههيا بالشرقية

هشام بركات

أمر، المستشار هشام بركات،  النائب العام ، بفتح تحقيق في واقعة قيام مجهولين بحرق مجمع المحاكم بههيا بمحافظة الشرقية ، فجر اليوم ، كما كلف النيابة المختصة بانتداب فرق اللجان الهندسية التابعة لوزارة الاسكان والمحافظة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات.

يذكر أن الاجهزة الأمنية كانت قد أخطرت ، النيابة العامة في محضر رسمى ، يفيد بقيام مجموعة من الملثمين فجر اليوم بالقاء زجاجات المولوتوف الحارقة علي مجمع محاكم ههيا بالمحافظة أدي علي اثرة ، إلي اشتعال النيران بالمبنى واستدعيت قوات الحماية المدنية والتى سيطرت علي الحريق.

 

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