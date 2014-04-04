آس: اجتماع ثلاثي بين موناكو وسيتي وريال مدريد من أجل صفقة الموسم

/أ ش أ/ ذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أنه عقد مؤخرا اجتماعا سريا جمع وكيل اللاعبين خورخي مينديز ممثل مهاجم موناكو رادميل فالكاو ومدير الكرة في مانشستر سيتي تكسيكي بيجريستيان ورئيس النادي الفرنسي ريبولوفيليف مع نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وأعتبرت الصحيفة أن وجود خورخي مينديز في الاجتماع يؤكد أنه متعلق بسوق الانتقالات، حيث أن عملية انتقال تبادلي بين الثلاثة أطراف ستشمل انتقال أنخيل دي ماريا من ريال مدريد إلى موناكو.

بجانب رحيل فالكاو إلى سيتي وعودة أجويرو لإسبانيا للعب في ريال مدريد.

.

يذكر أن ريال مدريد مهتم بأجويرو منذ أيام لعبه في أتلتيكو مدريد كما أن اللاعب أعلن مرارا رغبته بتمثيل الفريق الملكي.

في حين أن دي ماريا دخل في حرب مع جماهير النادي مطلع الموسم وتؤمن الصحف برحيله بعد كأس العالم، أما فالكاو فهو غير سعيد في أيامه مع موناكو ويبحث عن خروج قريب كما تؤكد صحافة فرنسا .