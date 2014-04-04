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مورينيو: توريس لديه مستقبل في تشيلسي .. ويحتاج للتسجيل

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مورينيو: توريس لديه مستقبل في تشيلسي .. ويحتاج للتسجيل مورينيو: توريس لديه مستقبل في تشيلسي .. ويحتاج للتسجيل

/أ ش أ/ أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن النجم الإسباني فرناندو توريس مازال لديه مستقبل فى النادي اللندني.

وقال مورينيو فى مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "توريس؟ نعم لديه مستقبل هنا في تشيلسي اذا تمكن من اثبات قدراته وكل لاعب بالطبع يمكنه أن يكون له مستقبل في هذا النادي, نحن في حاجة الي ان يسجل توريس المزيد من الأهداف".

وأضاف المدرب البرتغالي" توريس مازال لديه فرصة لنهاية الموسم الحالي, اذا سجل الكثير من الأهداف سوف يفوز بالفرصة, المباريات المتبقية من الموسم جميعها مهمة للغاية".

وذكر في حديثه عن توريس"هو لاعب يجبرك علي احترامه, لا يمكن قول شىء أكثر من ذلك".

وسجل توريس أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 23 مباراة لعبها.

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