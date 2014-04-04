أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأمن يكثف جهوده للقبض علي 4 عاطلين تعدوا جنسيا علي طفل بالمنيا‎

Google+ Print
الأمن يكثف جهوده للقبض علي 4 عاطلين تعدوا جنسيا علي طفل بالمنيا‎ الأمن يكثف جهوده للقبض علي 4 عاطلين تعدوا جنسيا علي طفل بالمنيا‎

اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا

تكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض علي 4 عاطلين تعدوا جنسيا علي طفل وقام بإلتقاط صور عارية لة .

تلقي اللواء اسامه متولي، مساعد وزير الداخليه لأمن المنيا، إخطاراً من العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من ربه منزل بقيام أربعة اشخاص بالتعدي جنسيا علي نجلها.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث ضم كل من الرائد محمد رشدي و النقيب احمد كساب والنقيب محمد بكر معاوني مباحث قسم المنيا، و توصلوا إلي المجني عليه و يدعي ( فاروق –م-ع ) 13 سنه مقيم ببندر المنيا وأن المتهمين قامو بالتعدي عليه جنسيا وهم 4 عاطلين تم رصدهم وهم محمد حسن وشقيقه حسن وخالد عيد وسيد خلف جميعهم عاطلون ،وجار القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعه وجار العرض علي النيابه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا