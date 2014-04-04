الأمن يكثف جهوده للقبض علي 4 عاطلين تعدوا جنسيا علي طفل بالمنيا‎

تكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض علي 4 عاطلين تعدوا جنسيا علي طفل وقام بإلتقاط صور عارية لة .

تلقي اللواء اسامه متولي، مساعد وزير الداخليه لأمن المنيا، إخطاراً من العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من ربه منزل بقيام أربعة اشخاص بالتعدي جنسيا علي نجلها.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث ضم كل من الرائد محمد رشدي و النقيب احمد كساب والنقيب محمد بكر معاوني مباحث قسم المنيا، و توصلوا إلي المجني عليه و يدعي ( فاروق –م-ع ) 13 سنه مقيم ببندر المنيا وأن المتهمين قامو بالتعدي عليه جنسيا وهم 4 عاطلين تم رصدهم وهم محمد حسن وشقيقه حسن وخالد عيد وسيد خلف جميعهم عاطلون ،وجار القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعه وجار العرض علي النيابه .