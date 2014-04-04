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اشتباكات عنيفة بين عناصر طالبان الأفغانية والباكستانية شرق أفغانستان

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اشتباكات عنيفة بين عناصر طالبان الأفغانية والباكستانية شرق أفغانستان اشتباكات عنيفة بين عناصر طالبان الأفغانية والباكستانية شرق أفغانستان

طالبان أفغانستان

اندلعت إشتباكات عنيفة اليوم الجمعة بين مسلحي حركة طالبان الباكستانية ونظيرتها الأفغانية في مقاطعة باكتيكا شرق أفغانستان.

وذكرت صحيفة “كاما” الأفغانية أن مسؤولين بمديرية الأمن الوطني الأفغاني (المخابرات الأفغانية) قالوا إن الإشتباكات إندلعت في فترة الظهيرة، حيث أن مسلحي طالبان الباكستانية كانو يخططون لإقتحام لجان إنتخابية في مقاطعة باكتيكا وتصدت لهم عناصر طالبان الأفغانية، لتندلع معركة بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين.

ونقلت تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الأفغانية الجنرال زهير عزيمي تأكيده بأن 3 عناصر من طالبان الباكستانية وعنصر من طالبان الأفغانية قد لقوا مصرعهم خلال الإشتباكات.. كما ذكرت مصادر أخرى أن عدد من عناصر طالبان الأفغانية قد أجبر على الفرار من المنطقة مع إستمرار الإشتباكات بين الطرفين.

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