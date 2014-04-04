وزير الرياضة اللبناني الأسبق: ترشح “جعجع” لانتخابات الرئاسة “يوم أسود”

وصف وزير الشباب والرياضة اللبناني السابق ونجل رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في لبنان باليوم الأسود من تاريخ لبنان.

> وقال كرامي في بيان له اليوم لقد نجح قاتل رشيد كرامي ( رئيس وزراء لبنان الراحل الذي اتهم جعجع باغتياله) في تقديم الصورة النموذجية لمدى الإنحدار الذي وصلت اليه أسس العقد الإجتماعي اللبناني والقيم التي تأسس عليها هذا الوطن.

أضاف لقد جمع المحكوم بالاعدام (أي جعجع) والخارج من السجن بعفو غير دستوري وغير قانوني أركان حزبه بهدف التشاور حول ترشحه لرئاسة الجمهورية وطبعا أسفر التشاور “الديمقراطي” عن طرح هذا المجرم مرشحا منقذا للبلاد والعباد. على حد تعبيره.

وأشار فيصل كرامي الى انه لا يستطيع منع هذا المجرم من الوصول الى رئاسة لبنان ولا رغبة له في توجيه أي كلمة لداعميه وحلفائه المصفقين له ولا لسواهم من غير حلفائه الساكتين عنه بحسب البيان.

> وناشد كرامي البطريرك الماروني بشارة الراعي اتخاذ موقف تاريخي يتلاءم مع الأدوار التي لعبها أسلافه الكبار في حفظ لبنان والموارنة على وجه الخصوص مشددا على ان روح رشيد كرامي الغاضبة تخاطب البطريرك الراعي في هذا اليوم المظلم بان لبنان الذي نعرفه على طريق الزوال وعلى الموارنة ان يقوموا مجددا بالدور العظيم في حفظ هذا الوطن وفي انقاذ الموارنة من اسرائيل.

> يشار الى ان جعجع سبق ان جرت محاكمته في قضية اغتيال رشيد كرامي عندما كان الأخير رئيسا للوزراء واتهم بتدبير وضع عبوة ناسفة أسفل مقعده في مروحية عسكرية كانت تقله من طرابلس الى بيروت وانفجرت بالجو وأدت الى مقتله على الفور فيما تمكنت المروحية من الهبوط في قاعدة عسكرية.

> ورغم ان المجلس العدلي وهو اعلى هيئة قضائية في لبنان لم يدن جعجع في هذه الجريمة الا انه أدانه في جرائم اغتيال أخرى وحكم عليه بالسجن المؤبد وقد صدر مرسوم رئاسي في عهد الرئيس اميل لحود بالعفو عنه بعدما أمضى 11 سنة بالسجن.

> وقد أصدر الرئيس السابق لحود مرسوم العفو نتيجة ضغوط سياسية وعرائض برلمانية وضغوط مارسها البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير للعفو عن جعجع.

> يذكر ان رشيد كرامي هو شقيق رئيس الوزراء الاسبق عمر كرامي وعم الوزير السابق فيصل كرامي.