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مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجارعبوة ناسفة بمنطقة الحسينية شمال شرقي بغداد

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مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجارعبوة ناسفة بمنطقة الحسينية شمال شرقي بغداد مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجارعبوة ناسفة بمنطقة الحسينية شمال شرقي بغداد

أرشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، بأن 7 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي بمنطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم الجمعة في سوق شعبي بمنطقة الحسينية شمال شرقي بغداد مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة

أضاف المصدر، أن قوة امنية طوقت مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر ان العاصمة بغداد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

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