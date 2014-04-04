مدير مستشفى أسوان الجامعى يطالب الأمن بحماية المستشفى والمصابين

ناشد الدكتور مجدى مصطفى مديرعام مستشفى أسوان الجامعى قوات الأمن بتأمين المستشفى الجامعى والمصابين المتواجدين بها، خاصةً بعد محاولة بعض الأهالى اقتحام المستشفى والتعدى على المصابين بعد إغلاق نقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى.

وأكد الدكتور مجدي مصطفي أن المشاجرة التى وقعت اليوم بين عائلتين بمنطقة السيل بمدينة أسوان أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 12 أخرين أغلبهم بطلقات نارية ،وبعد إغلاق نقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى أصبحت المستشفى بدون تأمين ،مما يعرض حياة المصابين والمرضى للخطر ويجعل الأطباء يعملون فى ظروف صعبة محفوفة بالمخاطر.