أجويرو يعود لصفوف مانشستر سيتى فى مواجهة ليفربول

أعلن مانويل بليجريني، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتي، أن النجم الارجنتينى سيرجيو اجويرو سيعود لصفوف الفريق فى المواجهة التى تجمع الفريق مع نادى ليفربول فيما يعد لقاء قمة الدورى الانجليزى.

كان الدولى الارجنتينى غاب عن صفوف السيتى منذ هزيمة الفريق على ملعبه 1-2 أمام برشلونه الاسبانى فى ذهاب دور الستة عشر لدورى الابطال الاوروبي بسبب الاصابة بتمزق عضلى فى 12 مارس الماضى.

وعلى الرغم من ان اللاعب سيغيب عن لقاء ساوثهامبتون على استاد الاتحاد نهاية الاسبوع فإنه من المؤكد مشاركته فى لقاء القمة امام ليفربول الاسبوع المقبل بعد انتظامه فى التدريبات.

وقال بليجرينى فى تصريحات للصحفيين “سيرجيو سليم.وهو يتدرب حاليا مع الفريق لكنه بدأ التدريب الجماعى امس لذلك فهو يحتاج لبعض الوقت ليكون لائقا تماما لكنه لم يعد لديه مشكلة مع الاصابة”.