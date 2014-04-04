تسليم 10 قروض حسنة بإجمالي 40 ألف جنية من جمعيتي “الأورمان” و”زايد” بمطروح

فى إطار التعاون بين محافظة مطروح وجمعيتى “الأورمان” و”الشيخ خليفة بن زايد” الإمارتية ،تيسيراً على أبناء المحافظة بمنحهم قروض حسنة بدون فوائد لإقامة مشروعات صغيرة تدر دخل قامت جمعية “الأورمان” بالتعاون مع الجمعية المركزية بمطروح بمنح قروض حسنة لعدد 10 مشروعات من المواطنين المتقدمين من أبناء المحافظة بإجمالى 40 ألف جنية إذ تبلغ قيمة المشروع الواحد 4 ألاف جنيه بدون سداد أى رسوم أو فوائد.

وأكد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح أن هذه القروض تهدف إلى مساعدة الشباب والمرأة المعيلة وغير القادرين على

> إقامة مشروعات صغيرة تدر دخل لهم بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية التى تعد النشاط الأول لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة حصول مستحقى هذه القروض لتساهم فى توفير مصدر دخل لهم.