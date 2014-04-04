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استمرار توافد المهندسين للتصويت علي انتخابات النقابة بالشرقية

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استمرار توافد المهندسين للتصويت علي انتخابات النقابة بالشرقية استمرار توافد المهندسين للتصويت علي انتخابات النقابة بالشرقية

توافد المئات من المهندسين بمحافظة الشرقية ، اليوم على مدرسة عبد العزيز علي الابتدائية بمدينة الزقازيق ،وذلك للتصويت على اختيار مجلس نقابة جديد عقب سحب الثقة من مجلس النقابة ألإخواني السابق المهندس برئاسة “سامي حافظ ” .

ويتنافس في الانتخابات 3 قوائم للفوز بمنصب النقيب والأعضاء وهم قائمة “تيار الاستقلال ” ، المرشح خلالها علي منصب النقيب المهندسة أماني كفافي وكيل وزارة الري بالشرقية ، والثانية ” قائمة ” المستقلون المتحدون ” المرشح خلالها علي منصب النقيب الدكتور مهندس صلاح عبد المجيد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ، والثالثة قائمة “الأمل ” ، المرشح خلالها المهندس عزت سليم ، وتحمل بينها جزءاً من التيار السلفي، بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

ومن جانبها خصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات مقر واحد فقط وهو مدرسة عبد العزيز علي الابتدائية ويشرف القضاة على 44 لجنة .

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين بالشرقية ، اليوم الجمعة وغداً السبت 4 و5 أبريل تحت إشراف قضائى كامل من النيابة الإدارية ويعاونهم على الانتخابات موظفون إداريون بالنيابة،بإشراف المستشار المهندس نجيب صالح رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

ومن جانبه رفعت مديرية الأمن حالة الاستنفار أمام مدرسة عبد العزيز علي الابتدائية التي يجري بها الانتخابات، تحسباً لأي أحداث عنف .

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