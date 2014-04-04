أنشيلوتي: خيسي لن يكون موفقا هذا الموسم

مدريد، (إفي): أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أسفه لسوء الحظ الذي يطارد لاعبه خيسيه رودريجيز، بعد إصابته بحمى وتورم في ركبته التي كان قد خضع فيها لجراحة الشهر الماضي.

وقال المدير الفني للملكي في مؤتمر صحفي "خيسيه عانى في الأيام الأخيرة من حمى وتورم في الركبة، لذلك هو يحتاج إلى مراجعة حالته من جانب الطبيب الذي أجرى له الجراحة".

وأضاف "اليوم سيكون في ألمانيا من أجل الخضوع للفحص. ليس أمرا ذا أهمية. إنها مجرد حمى، لكنه لم يكن موفقا هذا الموسم".

وسافر مهاجم النادي الملكي الصاعد اليوم مجددا إلى أوجسبورج للخضوع لفحص من جانب الطبيب أولريتش بوينيش، في نفس المستشفى التي كان قد خضع فيها اللاعب لجراحة يوم 20 مارس الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى