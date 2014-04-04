رودجرز سعيد بالحرية في ليفربول

/أ ش أ/ أعرب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي برندان رودجرز عن سعادته بالهيكل الاداري في النادي والذي يمنحه حرية أكبر في القيام بعمله.

وقال رودجرز "شعور بامتياز أن أكون هنا والحصول على حرية في العمل. نحاول أن نصنع شيئا يدوم في ليفربول".

وأوضح "إنه لأمر رائع أن جماهيرنا لديها أمل الآن. أنا أستمتع بهذا جدا. هنا عملت بجد في حياتي".

وتابع "منذ أن كنت صبيا صغيرا، سافرت في جميع أنحاء أوروبا لمعرفة المزيد عن أكبر الفرق. هذا هو السبب في أنني أصبحت مديرا فنيا".

وأشار " لدينا مزيج رائع: لاعبون من طراز عالمي، مواهب شابة من أوروبا وأمريكا اللاتينية ومجموعة من المواهب الشابة البريطانية الذين يظهرون من الناحية الفنية، إنهم يمكنهم اللعب دون خوف".