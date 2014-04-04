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وزراء الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي يشهدون عرض ” بوليوود قصة حب ”

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وزراء الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي يشهدون عرض ” بوليوود قصة حب ” وزراء الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي يشهدون عرض ” بوليوود قصة حب ”

عرض ” بوليوود قصة حب ” بدرا الأوبرا المصرية

شهد محمد صابر عرب وزير الثقافة، نافديب سوري سفير الهند بالقاهرة ، افتتاح مهرجان ” الهند علي ضفاف النيل ” في دورته الثانية علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والتي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والسفارة الهندية بالقاهرة و يستمر حتي 20 ابريل الحالي بمختلف المواقع والمراكز الثقافية.

ويحضر هشام زعزوع وزير السياحة ، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية ، وأعضاء الجالية الهندية بالقاهرة ولفيف من الصحفيين والاعلاميين ، وذلك تشجيعا للحركة السياحية والثقافية الوافدة من الهند وتأكيدا علي ضرورة الحوار مع الثقافات الأخري .

وتضمن حفل الافتتاح، عرض راقص موسيقي ضخم بعنوان ” بوليوود قصة حب ” شارك فيها أكثر من 35 راقص وراقصة،  وتحكي قصة شاب يدعي “راهول” يأتي من قريته ويصل الي المدينة الكبيرة من أجل تحقيق الثروة ولكن ينتهي به المطاف الي الوقوع في الحب ليلتقي بفتاة احلامه “بريا ” التي يعشقها من كل قلبه ويتعلق بها فيتغير تماما ، وتستجيب له الفتاه وتبادله مشاعر الحب ، ولكن يظهر ابو الفتاه الشرير ليفرق بينهما فيعيش راهول حالة من البؤس ، رغم وجود الفتيات الراقصات من حوله ، الا انه يتمني أن يري حبيبته ، وسرعان ما يدرك الأب الشرير هذه العلاقة وشدة الارتباط بين ابنته وراهول ، فيضع خطه لخطفه.

وتتوالي الأحداث، وتمر بمجموعة من المحن والمشكلات ويزداد تعلق العاشقين ببعضهما البعض ، وفي النهاية يتقدم راهول للزواج من بريا وتقبل الزواج به في حياء وينتصر الحب ، وفي حفل الزفاف يصل العريس ويتبدلان باقات الزهور .

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