أحمد كريمة: الإخوان أحرقوا سيارتي الوحيدة وبداخلها مصحف وكتب للشريعة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن أنصار الإخوان أشعلوا النار في سيارته الخاصة والوحيدة والتي كانت بمخزن يمتلكه في مركز العياط بالجيزة.

وأوضح “كريمة” لـ ONA أن أنصار الإخوان نفذوا اعتداء على سيارته وهم على علم بأنها تحوي “المصحف” وكتب خاصة بالشريعة، قائلا: “متأثر جدا من إحراق المصحف وكتب الشريعة التي كان الإخوان على علم بأنها في السيارة”.

وأضاف كريمة : “التحريات وشهود العيان أكدوا أن الإخوان قاموا بإشعال النار في سيارتي التي ما زلت أسد في أقساطها”.

وأشار الدكتور أحمد كريمة إلى انه حرر محضرًا بالواقعة رقم 1095 إداري العياط، وتتخذ المباحث إجراءاتها.