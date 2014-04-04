بالصور..أسر بالمنوفية تناشد “الخارجية”البحث عن ذويهم المختفين بلبيبا منذ 9 سنوات

استغاثت 3 أسر بمدينة شبين الكوم فى محافظة المنوفية، بوزارة الخارجية والمسئولين بعد فشل كل طرقهم فى الوصول إلى أبنائهم المختفين بلبيبا منذ عام 2005، حيث سافروا بحثاً عن العمل وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الوقت .

وقال إبراهيم مهران، شقيق أحد المختفين إن شقيقه ومعه اثنين آخرين وهم ” هانى إبراهيم ورجب السيد جودة وصبحى السيد رمضان سافروا الى لبيبا بطريقة شرعية بجوزات سفر للبحث عن فرصة عمل ومنذ ذلك الوقت انقطعت كل طرق الاتصال بهم بعد سفرهم باربع أيام وحاولوا الوصول إليهم بشتى الطرق حيث سافر أشقاء أحدهم للبحث عنه بلبيا ولكن فشلت محاولاتهم .