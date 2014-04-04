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القبض على 3 فى اشتباكات بين الشرطة والإخوان فى سمالوط بالمنيا

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القبض على 3 فى اشتباكات بين الشرطة والإخوان فى سمالوط بالمنيا القبض على 3 فى اشتباكات بين الشرطة والإخوان فى سمالوط بالمنيا

صورة أرشيفية

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والإخوان بمركز سمالوط، أثناء فض مسيرة معادية للجيش والشرطة، فيما فرقت أجهزة الأمن مسيرة أخري بمنطقة القرطبي بمدينة المنيا،  وتم ضبط 3 وبحوزتهم شماريخ ومولوتوف . 

وخرجت مسيرة نظمها جماعة الإخوان  وانصارهم من مسجد عبد الجواد سالم بمركز سمالوط، رددوا خلالها الهتافات المناهضة للجيش والشرطة والقضاء ايضا، احتجاجا علي حكم الاعدام الصادر بحق 528 اخوانيا متهمين باقتحام وحرق مركز مطاي ولرفضهم ترشح وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح وتمكنت قوات الامن المركزي من تفريقها، وتم ضبط 3 من مثري الشغب .

وفي مدينة المنيا،  تم فض مسيره للاخوان، وألقت أجهزة الامن القبض علي 3 من مثيري الشغب وبحوزتهم شماريخ والعاب ناريه بمنطقة القرطبي بالطريق الزراعي / أسوان .

وكانت المسيرة  قد انطلقت من حي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، ووصلت لمنطقة القرطبي وسط ترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة والقضاء .

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