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بالصور .. السفير اليوناني يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب الأزهر المتحدثين باليونانية

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بالصور .. السفير اليوناني يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب الأزهر المتحدثين باليونانية بالصور .. السفير اليوناني يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب الأزهر المتحدثين باليونانية

 

جانب من التكريم

شهد السفير اليوناني كريس لازاريس تخريج دفعة جديدة من طلاب قسم اللغة اليونانية بكلية اللغات والترجمة جامعة الازهر من المتحدثين باللغة اليونانية .
> وكرّم السفير اليوناني طلاب الأزهر المتفوقين مؤكدا على الدعم اليوناني الكامل لسبل التبادل الثقافي والتعليمي مع ، فيما أثنت المستشارة الثقافية اليونانية على قسم اللغة اليونانية بالازهر معتبرة أنه من أفضل المؤسسات التعليمية لتدريس اللغة اليونانية وأدابها .
> وقال السفير اليوناني – في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي عقد بمعهد الموسيقى – أن هناك مليون مواطن بين مصر واليونان يرتبطون بعلاقات ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، ورغم الأزمة الاقتصادية في اليونان إلا أن المستثمرين اليونانيين فتحوا أكثر من 100 شركة في مصر خلال الأربعة سنوات الأخيرة .

وقال الدكتور طارق رضوان رئيس قسم اللغة اليونانية بجامعة الأزهر ، أن الدفعة التي قام السفير اليوناني بتكريمها هي الدفعة الثالثة من نوعها التي درست اللغة اليونانية وأدابها بشكل كامل ، مشيرا الى أن جامعة الأزهر هي الوحيدة التي تضم قسمًا خالصا لتعليم اللغة اليونانية .

وأشار رضوان – وهو الملحق الثقافي المصري السابق باليونان – إلى أن التبادل الثقافي اليوناني المصري مستمر ويجب أن يكون الأزهر هو الراعي لهذا التبادل لوسطيته وعمقه التاريخي ودوره العالمي ، متعجبًا من عدم تدشين قسم خاص – حتى الآن – باليونان يعمل على تدريس اللغة العربية ، مثلما هو الحاصل في مصر بجامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية وغيرها .

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