مصرع وإصابة 15 في مشاجرة بين عائلتين في أسوان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 أخرين في مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في منطقة السيل شرق مدينة أسوان عقب صلاة الجمعة ،وتم نقل المتوفين إلي مشرحة أسوان العمومية والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى .

وكانت مشاجرة ،قد نشبت بين عائلتين في منطقة السيل الريفي بمدينة أسوان بسبب خلافات قديمة واستخدمت فيها الأسلحة النارية، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلي تم نقلهم إلي المشرحة، وإصابة 12 أخرين بطلقات نارية وتم نقلهم بالسيارات الخاصة بالمواطنين إلي مستشفي أسوان الجامعي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بإعداد كبيرة إلي موقع الأحداث لفض الاشتباكات بين الأهالي وفرض كردون أمنى للفصل بين العائلتين .