"اتحاد المدارس": وضعنا 4 تصورات لجدول الثانوية قبل اعتماده

أكد اتحاد طلاب مدارس مصر، أنه بذل قصارى جهده لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، بتقديم طلب رسمى للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، للمشاركة فى وضع جدول الثانوية العامة والفنية، ووافق الوزير وحدد بداية الامتحانات فى السادس من يونيو ونهايتها 29 من الشهر نفسه، مؤكداً أنه سيتم اعتماد جدول الاتحاد لأول مرة فى تاريخ التربية والتعليم .

وأضاف الاتحاد، خلال بيان أصدره، أن الدكتور محمود أبو النصر، طالبهم بالتواصل مع الوزارة لإبداء ملاحظتها على الجدول ومطابقته للقوانين والشروط، من خلال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ لجنتى "التعليم العام والإعلام" فى تلقى آراء الطلاب وتصورهم حول الجدول

واستطرد الاتحاد، أنه أطلق حملة "ضع جدولك بنفسك"، مشيراً إلى أنه تلقى أكثر من 80 مقترح للجدول من طلاب ومعلمين وموجهين وأكثر من 20 مناشدة وملاحظة على الجدول ثم قامت لجنة التعليم العام بمراجعة كل هذه الاقتراحات والمناشدات، وأعد الاتحاد لجنة ثلاثية تمثل جميع الشعب ممثلا عن الشعبة العلمية علوم عبد الله الصاوى والشعبة العلمية رياضيات عبد الرحمن مصطفى والشعبة الأدبية أشرف نشأت، لتبدأ عملها على يومين ابتداء من يوم الثلاثاء صباحا إلى يوم الأربعاء 9.30 مساءً واستمرت اللجنة فى قراءة جميع المقترحات من جديد والمناشدات وقامت بعد أكثر من 5 ساعات بالخروج بأول جدول.

وأوضح عبد الله أشرف الصاور، أن فور تلقيها أول جدول أعدته اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون ثلاث امتحانات فى الأسبوع على الأقل، وهو ما لم يكن متوافر فى الجدول، لتستأنف اللجنة عملها لإعداد جدول جديد، اعترضت عليه الوزارة كون أحد المواد المشتركة للشعبة العلمية فى نهاية الجدول، ليعيد الاتحاد الجدول للمرة الثالثة، فى الأربعاء صباحا فأبلغتنا الوزارة أن الامتحانات ستكون نهايتها 2 يوليو 2014، وطالبتهم بوضع جدول آخر، ليكتشفوا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اعتمد نهاية الامتحانات فى الأول من يوليو.

وأضاف: "فاستمرينا فى الوزارة أدخلنا تعديلات الجدول من جديد وتبديل المواد ثم طباعته وتقديمه إلى ما وصلنا إلى المقترح قبل الأخير تقريبا وكنا وضعنا فيه اللغة الأجنبية الثانية آخر يوم والديناميكا مكانها ولكن الوزارة فى الساعة 9 مساءً تقريباً رفضت هذا وقالت لابد أن تكون الديناميكا آخر يوم، لأن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان بها قليل، أما الأجنبية الثانية فجميع الطلاب يؤدون الامتحان بها، وهذا يؤثر بالسلب على خروج النتيجة فى موعدها، خاصة كون هذا اليوم فى رمضان إلى أن توصلنا لهذا المقترح الساعة 9 ونصف مساءً تقريبا وقدمناه وغادرنا الوزارة بعد الاتفاق على الجدول أخيراً".

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